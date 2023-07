Come preannunciato, ieri c'è stato il tanto atteso lancio della nuova maglia home stagione 2023/2024 dell'Inter, con Paramount+ nelle vesti del main-sponsor. "La novità è che, contrariamente a quanto trapelato, il contratto non sarà valido per 3 anni, ma solo per uno, il prossimo - rivela il Corriere dello Sport -. Evidentemente, l’Inter ha preferito procedere con una sorta di accordo ponte, impiegando i prossimi mesi per la ricerca di una partnership più a lungo termine e, soprattutto, più “sostanziosa”, visto che Paramount garantirà 15 milioni di euro come quota fissa, più altri 5 come bonus".

"Da ricordare inoltre che Paramount, per questa stagione, avrebbe dovuto comparire sul retro della maglia, prendendo il posto di Lenovo, il cui contratto è scaduto. Viale Liberazione, quindi, deve comunque trovare una nuova partnership per quello spazio, al momento ancora vuoto", si legge.

