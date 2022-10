Onana mette la freccia su Handanovic. Secondo il Corriere dello Sport, il sorpasso del camerunese sullo sloveno è quasi ultimato. "Pur affermando, pubblicamente, di riservarsi di scegliere di partita in partita, fino a questo momento, Inzaghi ha puntato su Handanovic per il campionato e su Onana per la Champions - si legge -. Ebbene, fermo restando che le presenze dello sloveno sono state 8 e quelle del camerunese soltanto 3, la bilancia pende dalla parte di quest’ultimo. Che ha incassato 2 gol, entrambi con il Bayern, e senza particolari colpe. Contro Viktoria Plzen e Barcellona, invece, ha tenuto la sua porta inviolata. Non ha compiuto veri miracoli e ha pure sbagliato due uscite senza pagare dazio - pallone sul palo nel primo caso, gol annullato nel secondo (ma in realtà, senza quell'uscita, Ansu Fati avrebbe avuto sulla testa la palla del facile 1-1, ndr) - ma ha trasmesso una sensazione di maggiore sicurezza. Come se i rischi corsi fossero giusti nell’idea di non rimanere passivi, ma sempre proattivi".