Oggi Inzaghi passera verosimilmente la giornata davanti alla tv o comunque resterà collegato con i vari campi nei quali saranno impegnati i suoi ragazzi in giro per il mondo. In particolare, occhio al Sud America con Lautaro e Cuadrado da monitorare (oltre a Sanchez). Per quanto riguarda il colombiano, si capirà qualcosa in più rispetto alle condizioni considerando l'infiammazione alla gamba che comunque non preoccupa lo staff medico colombiano. "Per precauzione sulla destra potrebbe partire titolare Arias, lasciando Cuadrado a riposo - riferisce il Corsport -. In ogni caso l’ex Juve tornerà in Italia giovedì, assieme a Sanchez e Lautaro. Ieri alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, l’unico reduce dalle nazionali è stato Asllani mentre oggi agli ordini di Inzaghi dovrebbero presentarsi anche Dumfries, De Vrij e Agoume. La squadra fino al derby si allenerà soltanto al pomeriggio, poi sabato alle 18 ci sarà il tanto atteso fischio d’inizio a San Siro".

