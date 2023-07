Se per Lukaku c'è solo l'Inter, per il Corriere dello Sport resiste eccome l'opzione Juve per il belga. "Inzaghi lo aspetta con ansia. E la stessa ansia, ormai, comincia ad attanagliare pure il totem belga. Si aspettava che la sua situazione fosse già definita, invece è costretto ancora ad attendere. A questo punto si augura di non dover andare oltre lunedì prossimo. Altrimenti, senza svolte, si troverà a dover rispondere alla convocazione del Chelsea", spiega il quotidiano romano.

"L’Inter continua ad essere la prima scelta di Lukaku. Ma la sua pazienza non è infinita - avvisa il quotidiano romano -. Non a caso, quasi come una sorta di cautela, qualche settimana fa, quando si è fatta avanti la Juventus non ha chiuso la porta. Anzi, tramite il suo entourage, ha pure trovato una base d’intesa. Il problema è che, come il club nerazzurro, anche quello bianconero deve aspettare per fare la sua mossa con il Chelsea. I nodi da sciogliere sono rispettivamente Onana e Vlahovic. E, da questo punto di vista, forse, l’Inter è messa meglio".

