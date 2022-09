Nessuno ha in mente l'opzione esonero, ma è chiaro che un ko con la Roma imporrebbe riflessioni approfondite anche per l'immediato. E a quel punto Inzaghi sarebbe davvero in bilico. Lo spiega il Corriere dello Sport che conferma il vertice di oggi ad Appiano nel quale Marotta e Ausilio confermeranno il loro totale appoggio al tecnico. "A Inzaghi verrà ricordato che l'inizio di Conte, nell'anno dello scudetto, era stato molto simile e quindi che ci sono tutti i margini e le possibilità per recuperare. Occorrono, però, piani precisi per rimettersi in pista: ad esempio, su come blindare la difesa e su come migliorare la condizione atletica (non è una questione di quantità di corsa ma di brillantezza). E c’è da credere che il tecnico verrà pure invitato, per il bene della squadra, a prendere anche decisioni forti, qualora lo ritenesse necessario".