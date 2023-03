L'Inter è ancora in corsa su tre fronti, perché entrare nei primi quattro posti è comunque un obiettivo in Serie A nonostante lo scudetto ormai sia andato. E allora Inzaghi ha la necessità di far ruotare tutti gli elementi della rosa in un aprile affollatissimo di impegni: si parte domani con la Fiorentina e si chiude il 30 in casa con la Lazio. Nove partite in totale, tra cui anche la doppia sfida al Benfica nei quarti di Champions e quella alla Juve nelle semifinali di Coppa Italia. Servono tutti.

L'idea - secondo il Corriere dello Sport - è quella di dare spazio anche a chi, come Asllani, ha avuto fin qui poco tempo sul terreino di gioco. E proprio nella coppa domestica ci sarà una chance per chi finora si è visto meno: "Nel doppio incrocio contro la Juve, così come in qualche spezzone delle altre sfide, potrebbero esserci più minuti per chi ha visto meno il campo, tra cui Gagliardini e il già citato Asllani, ma anche per D’Ambrosio (vista la squalifica contro la Fiorentina in campionato), il rientrante Correa e Handanovic tra i pali, qualora dovesse essere arruolato per i 180’ contro i bianconeri", sottolinea il quotidiano romano.