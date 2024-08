Anche il Corriere dello Sport analizza il tema attacco che sta guastando il precampionato di Inzaghi. Lautaro oggi torna ad allenarsi alla Pinetina e resta il perno, al suo fianco ancora Thuram, ma per il resto c'è il vuoto tra infortuni e mercato.

Taremi è finito ko dopo un approccio ottimo. Infortunato pure Arnautovic, il cui futuro a Milano resta in bilico: l'austriaco non convince al pari di Correa. Ma - come spiega il quotidiano romano - solo la cessione di almeno uno di loro due potrà sbloccare l'arrivo di quella seconda punta agile e in grado di saltare l'uomo chiesta da tempo da Inzaghi.