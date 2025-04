Il ko dell'Inter a Bologna ha rimesso nerazzurri e Napoli a pari punti quando alla fine del campionato mancano appena cinque partite. Cosa accadrebbe qualora il torneo terminasse con Inzaghi e Conte ancora appaiati in vetta?

Lo spiega il Corriere dello Sport: il regolamento prevede uno spareggio da giocare in casa di una delle due squadre. "Il criterio per definire chi, tra le due squadre, deve ospitare la finale scudetto riguarda gli scontri diretti a favore, ma entrambe le sfide sono terminate in parità con il punteggio di 1-1 - si legge -. Quindi andrebbero considerati altri fattori tra cui la differenza reti negli scontri diretti (in parità), la differenza reti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter), gol fatti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter) e, in ultimo, il sorteggio. Qualora le autorità preposte dovessero obiettare per motivi di ordine pubblico, lo spareggio si disputerebbe sul campo neutro di Roma".

L'unico precedente nella storia della Serie A di uno spareggio giocato per assegnare il tricolore resta quello del 1964, quando il Bologna allenato da Fulvio Bernardini vinse all’Olimpico di Roma per 2-0 contro l’Inter di Helenio Herrera.