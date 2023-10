Anche secondo il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese di formazione in casa Inter: contro il Bologna, infatti, Inzaghi si affiderà ancora una volta all'undici schierato pochi giorni fa a San Siro con il Benfica per cercare altri tre punti ed avere la certezza di andare alla sosta in vetta alla classifica. Il tecnico nerazzurro, però, avrebbe anche già in mente le carte da giocarsi a gara in corso, con tre cambi che il quotidiano romano vede come praticamente scontati: uno sarà Sanchez, pronto a rimpiazzare Lautaro o Thuram, mentre in difesa e a centrocampo i nomi caldi sono quelli di De Vrij e Asllani, l'uomo giusto per far tirare il fiato a Calhanoglu.

"Occhio pure alle fasce, in particolare a quella destra - conclude il Corsport -. Ma Dumfries, al netto dei gol sbagliati in Champions, è in un momento d’oro. Mentre Dimarco è rimasto per 90’ in panchina contro la Salernitana. Insomma, Darmian e Carlos Augusto sono pronti all’occorrenza, ma è più facile che Inzaghi aspetti la ripresa".

