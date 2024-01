Il West Ham interessato a Valentin Carboni? Non solo. Secondo quanto riferito da più fonti nelle scorse ore, il club londinese avrebbe messo sul tavolo un'offerta superiore ai 10 milioni per portare in Inghilterra il talento argentino.

Secondo il Corriere dello Sport, però, l'Inter non ci sente: il club nerazzurro ha chiuso immediatamente la porta per Carboni che non è sul mercato. E, anche fosse, il suo valore è decisamente superiore all'offerta degli Hammers.

