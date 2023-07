Anche il Corriere dello Sport conferma non solo l'arrivo di Davide Frattesi a Milano, ma anche la scelta del numero di maglia in nerazzurro: sarà la 16, come nel Sassuolo. "Lo stesso Frattesi aveva confidato a più di qualche amico di sentirsi da settimane un giocatore di Simone Inzaghi, un tecnico molto apprezzato e con cui si è sentito già al telefono. Di certo questa è anche una storia di sensazioni ed emozioni. L’Inter, ad esempio, deve aver percepito che davvero Frattesi voleva iniziare presto la nuova avventura (perché il ragazzo aveva scelto l’Inter anche per motivi tattici). Ed è arrivato l’assalto decisivo", racconta il Corsport.

