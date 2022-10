Decisivo a Reggio Emilia col Sassuolo e decisivo, seppur senza segnare, al Camp Nou col Barcellona. Inzaghi sa di poter contare sempre su Edin Dzeko: 36 anni e non sentirli. "Attenzione, però, perché Dzeko resta comunque un bomber - ricorda il Corriere dello Sport -. In carriera ha segnato 326 reti con squadre di club, e altri 64 con la maglia della Bosnia. Nella nostra serie A, è appena arrivato a quota 101, grazie alla doppietta con cui, nella scorsa giornata, ha messo la firma sul 2-1 nerazzurro in casa del Sassuolo. È stata una vittoria fondamentale per l’Inter, reduce dalla doppia sconfitta con Udinese e Roma e ora costretta ad un'affannosa rincorsa in campionato. In ogni caso, l'avventura dell'ex-Roma in nerazzurro è avviata a concludersi al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto. Ovvio, quindi, che l’Inter avrà bisogno di rafforzare il suo reparto offensivo. E allora non è un caso se il mirino di Baccin, nella sua missione in corso in questi giorni in Argentina per "scandagliare" talenti, sarà puntato soprattutto sugli attaccanti".