Denzel Dumfries lascerà l'Inter: ne è convinto il Corriere dello Sport che prende spunto dalle parole di Rafaela Pimenta a Sky per sottolineare una volta di più l'indirizzo dell'olandese, secondo il quotidiano romani certo di andare via da Milano se non a gennaio, in estate. "È un dato di fatto che l’Inter debba vendere una delle sue pedine pregiate per raggiungere il famoso attivo di 60 milioni sul mercato. Non è accaduto la scorsa estate dovrà succedere tra gennaio, e giugno - insiste il Corsport -. Lo scenario ideale sarebbe definire la cessione di Dumfries durante la finestra invernale, tenendolo in prestito fino al termine della stagione. È molto complicato, però. Perché i grandi club - e la destinazione dell’olandese sarebbe ovviamente una big -, eventualmente, puntano a rinforzarsi subito, altrimenti aspettano l’estate".