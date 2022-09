Negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato, il Chelsea , stando a quanto svelato dal Corriere dello Sport stamani, ha provato ad acquistare dall' Inter Denzel Dumfries con la stessa formula che il Tottenham ha utilizzato per prelevare Udogie dall'Udinese: operazione a titolo definitivo, con tanto di prestito fino al 30 giugno 2023. Da Viale della Liberazione era arrivata anche l'apertura all'operazione da 50 milioni di euro, ma poi il tutto si è arenato per l'importante esborso dei Blues per prendere Wesley Fofana dal Leicester.

I rapporti tra le due dirigenze, comunque, restano ottimi ed è probabile che già a gennaio il club londinese provi ad impostare la trattativa sulle stesse basi di agosto, con un'unica differenza: la durata del prestito, da 12 a 6 mesi. Todd Boehly, proprietario del Chelsea, non teme la concorrenza dei club della Premier per l'olandese perché, chiosa il Corsport, si sente tutelato dall'affare Lukaku. "Con l'addio di Tuchel a Stamford Bridge, Boehly non è più "obbligato" a non far rientrare il belga nel club che lo ha pagato 115 milioni nell'agosto 2021, ma siccome Big Rom vuole restare a Milano e l'Inter pensa di tenerselo, userà il rinnovo del prestito come un... incentivo per avere Dumfries nel 2023-24. Magari pagandolo a gennaio o comunque entro il 30 giugno", si legge.