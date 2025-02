Momento d'oro per Denzel Dumfries, sicuramente il nerazzurro più in forma in questa fase di stagione. Da inizio 2025, l'ex PSV ha messo in fila numeri strepitosi: già 5 reti, un’altra gli è stata annullata a Praga in Champions e in altre tre occasioni ci è andato molto vicino colpendo i legni contro Juve (sulla seconda miracolo di Di Gregorio) e Milan.

Come sottolinea il Corsport, l'esterno non sta accusando problemi fisici e nemmeno la stanchezza, nonostante in questo anno solare sia sempre stato schierato titolare con l’eccezione del match di ritorno contro la Fiorentina saltato per squalifica. Una continuità - non solo in termini di gol e giocate pericolose - che non si era quasi mai vista nelle sue precedenti stagioni e che rappresenta di certo uno step di crescita rispetto a quanto la critica gli aveva sempre imputato.



Per Inzaghi è un punto fermo, solido in difesa e soluzione efficace in attacco. "Al momento il padrone della corsia destra è lui, anche se sembrava impossibile soltanto fino a pochi mesi fa", si legge.