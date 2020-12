Si torna a parlare di mercato. Come spiega il Corriere dello Sport, Conte ha già fatto capire agli elementi che non ritiene indispensabili di cercarsi una sistemazione. "Spera che Marotta e Ausilio riescano a piazzarli per poter inserire in organico un paio di rinforzi, diciamo un centrocampista e un attaccante, magari pure un esterno sinistro se Perisic farà le valigie - si legge -. In Inghilterra assicurano che sul croato può tornare lo United, ma per il momento in viale della Liberazione non sono arrivati segnali. Conte non ha smesso di pensare a Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole venderlo e non accetta formule non definitive. In mezzo al campo il preferito è De Paul, ma costa troppo. Vecino andrà via in prestito, mentre si cerca una soluzione per Nainggolan (Cagliari?). Ed Eriksen? Lo United e l'Arsenal (scambio con Xhaka) riflettono; non trova conferma l'interessamento del Bayern (operazione con Tolisso). Occhio pure al Psg, che può offrire Paredes".