"L’Al-Nassr alza ancora l’asticella. Non ancora con l’Inter, ma sempre con Brozovic. Adesso, infatti, sul tavolo del croato c’è un ingaggio che supera i 20 milioni di euro a stagione. Evidentemente, inteso che il Barcellona fosse ancora in gioco, il club arabo voleva sbaragliare definitivamente la concorrenza". Lo rivela oggi il Corriere dello Sport, che conferma come l'Inter però voglia minimo 25 milioni dagli arabi per cedere il suo regista. E ora i nerazzurri hanno fretta. "In viale Liberazione, infatti, hanno ormai compreso come Brozovic abbia deciso di fare le valigie. Tanto vale allora garantirsi il massimo incasso possibile, così da poter agire anche sul mercato in entrata. Serve una scintilla e proprio Brozovic potrebbe accenderla, esattamente come è abituato a fare in campo".

