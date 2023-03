La difesa dell'Inter perde pezzi. "Sicuro, infatti, lo stop di Bastoni (distrazione ai flessori della coscia sinistra). L’Inter che affronta la Juve ha un titolare in meno nel reparto. Ieri mattina ha lavorato a parte anche Gosens reduce da un problema al gemello. E per Skriniar al momento non c’è grande ottimismo su una titolarità", scrive il Corriere dello Sport. E allora? Darmian - secondo il quotidiano romano - dovrebbe essere confermato in difesa con l'inserimento di De Vrij al centro e lo spostamento a sinistra di Acerbi. Dumfries a destra, davanti spazio alla Lu-La.