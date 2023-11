La rottura con Adani, Cassano e Ventola spinge Christian Vieri alla ricerca di nuovi ospiti per la sua Bobo TV. Uno dei volti presenti nella seconda puntata del format 'Bobo Vieri Talk Show with Special Guest' è un grande ex dell'Inter: come annunciato da Bobo in un post su Instagram, infatti, ci sarà spazio anche per Adriano.

L'Imperatore parlerà con il vecchio 32 nerazzurro nell'appuntamento di lunedì 13 novembre alle ore 21. Insieme al brasiliano ci saranno anche Mark Iuliano e Nicola Amoruso.

