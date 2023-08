Inter e Bayern Monaco continuano nei loro dialoghi per Benjamin Pavard: l'obiettivo, secondo la Bild, è quello di chiudere quanto prima l'operazione. Il giocatore francese, inizialmente in panchina nel match di debutto di Bundesliga contro il Werder Brema, è entrato per ultimo sul campo dell'Allianz Arena per il riscaldamento pre-partita; soprattutto, ha esplicitato ai dirigenti e al tecnico Thomas Tuchel la sua intenzione di lasciare il club nonostante le dichiarazioni di ieri del tecnico dei bavaresi.

