Nonostante le dichiarazioni di facciata rilasciate ieri a margine dell'amichevole con il Rottach-Egern, Thomas Tuchel ha espresso alla dirigenza del Bayern Monaco il suo desiderio di avere in rosa un portiere più forte di Yann Sommer, profilo caldo in chiave Inter, alla luce del fatto che Manuel Neuer, infortunato, è ancora lontano dal riprendere il suo posto da titolare tra i pali dei campioni di Germania. Insomma, secondo i giornalisti di Sport Bild, l'esperto estremo difensore svizzero, che ieri non era neanche in panchina, è sul mercato, cedibile a patto che venga pagata la clausola da 9 milioni di euro inserita nel suo contratto.

I bavaresi, aggiungono i colleghi tedeschi, hanno bisogno di un nuovo numero 12 per mettere al sicuro il reparto: Giorgi Mamardashvili, Bono e Robert Sánchez sono gli obiettivi più concreti.