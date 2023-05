Brutta sorpresa per i tifosi dell'Inter che hanno deciso di raggiungere Roma in treno per assistere alla gara dell'Olimpico di oggi: un guasto verificatosi in mattinata alla linea elettrica dell'alta velocità tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni ha fortemente rallentato la circolazione dei treni ad alta velocità, con ricadute a cascata anche sul traffico ferroviario regionale e locale. Ci sono stati ritardi anche di 120 minuti sul percorso ordinario tra le due città di 180 e 210 minuti. Alcuni convogli sono stati instradati sulla linea convenzionale, altri sono stati cancellati.

