"Ho fatto una tesi sulla resilienza, argomento a cui tengo, visti gli infortuni che ho dovuto superare. Ho confrontato le capacità di reagire alle difficoltà fra atleti professionisti e chi si allena per hobby. Come è finita? In pareggio, segno che nel mondo del lavoro la pressione è simile a quella che dobbiamo sopportare noi". Robin Gosens torna a parlare di uno dei suoi ultimi obiettivi raggiunti, ovvero la laurea in Psicologia. Nell'intervista rilasciata a Repubblica, in edicola domani, l'esterno dell'Inter si racconta a trecentosessanta gradi dalla famiglia, al rapporto con i social passando da Dimarco, poi svela di pensare già a superare il turno di Champions e giocare un euroderby.