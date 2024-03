Nel day after di Bologna-Inter arriva una frecciata di Gianfelice Facchetti a Tuttosport, noto quotidiano sportivo particolarmente vicino alla Juventus. Anche nella linea editoriale. L'esempio è nel titolo scelto per la prima pagina di oggi, dove la vittoria dell'Inter non trova spazio a differenze dei "170 milioni per tornare Juve".

"In questa domenica piovosa voglio mandare una carezza al titolista di questo giornale. Resisti!", scrive il figlio di Giacinto in una storia su Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!