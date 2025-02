Guai ad adagiarsi sugli allori di una classifica tranquilla. E' questo il monito lanciato a tutto il mondo Genoa da Patrick Vieira, a due giorni dalla sfida che vedrà il Grifone sfidare l'Inter campione d'Italia a San Siro: "Non abbiamo cambiato la nostra settimana di lavoro, sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente: il nostro obiettivo è rimanere in Serie A - ha spiegato il tecnico dei rossoblu in conferenza stampa -. Mancano ancora tanti punti e dietro ci sono squadre che sono ancora lì per questo noi dobbiamo andare a Milano a giocare come abbiamo sempre fatto con concentrazione ma anche ambiziosi sotto il punto di vista del gioco".

Sabato sera, a San Siro, per Vieira sarà un ritorno al passato, visto che ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni e mezzo: "Ho passato momenti bellissimi all'Inter, però la partita per noi è importante e vogliamo andare lì a fare una bella partita e prendere punti. Questo è il mio obiettivo e della squadra".

A proposito dell'avversario, Vieira non ha dubbi sul tipo di atteggiamento col quale scenderà in campo: "Troveremo un'Inter molto arrabbiata che ha perso l'ultima partita. Ha voglia di prendere i tre punti ed ha una rosa con 25 giocatori di altissimo livello. Per questo noi dobbiamo essere pronti a soffrire e pronti a giocare contro una squadra che è una delle più forti in Europa".

Infine, Vieira ha confermato che Vitinha, uscito per infortunio lunedì sera, non sarà della partita domani: "Stiamo parlando di uno stop due o tre settimane, ma dobbiamo aspettare dopo questa settimana. Comunque non credo lo rivedremo sul campo prima di due settimane".

