Federico Chiesa ritorna in orbita Inter, almeno stando alla Gazzetta dello Sport. Dopo che Timo Werner e Dries Mertens hanno deciso di prendere altre strade rispetto a Milano, il nome del classe '97 della Fiorentina - vicino a quello di Edinson Cavani - resta vivo nei pensieri di Beppe Marotta e Piero Ausilio, già informati sulla cifra monstre fissata da Rocco Commisso: servono 70 milioni di euro, questa è la base di partenza per cominciare a parlare con i toscani. Ecco perché - evidenzia la rosea - un affondo nerazzurro è pensabile solo in caso di addio di Lautaro. In ogni caso, esistono due condizioni perché la Beneamata insista su questo obiettivo di mercato: il prezzo deve abbassarsi, magari anche con l’inserimento di contropartite. E non deve scatenarsi un’asta con la Juventus, che per la verità sul giocatore si è mossa già dall’anno scorso ma con la Fiorentina non ha ancora avuto modo di trovare l’incastro giusto. Sul calciatore è attivo anche il Manchester United, peraltro. Ma Chiesa avrebbe manifestato l’intenzione di voler comunque restare in Italia, a maggior ragione in un anno che lo porterà dritto all’Europeo.

VIDEO - 08/06/1978 - BINI VOLA IN CIELO A 3' DALLA FINE: NAPOLI KO E L'INTER CONQUISTA LA COPPA ITALIA