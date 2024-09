L'ultimo allenamento della Nazionale turca in patria prima di volare verso Cardiff, dove domani andrà in scena la sfida di Nations League contro i padroni di casa del Galles, porta in dote un'ottima notizia per Vincenzo Montella. Dopo tre giorni di lavoro a parte, complice il dolore all'anca che gli stava dando fastidio dalla gara di venerdì scorso contro l'Atalanta, Hakan Calhanoglu è, infatti, tornato a lavorare in gruppo. Da capire se il centrocampista dell'Inter scenderà in campo da titolare o a partita in corso, visto che è da considerarsi recuperato.