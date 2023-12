La vera forza di questa Inter è il gruppo. In tanti lo ripetono e alcuni dettagli non passano inosservati ai tanti tifosi. Dopo il 2-0 rifilato al Lecce, sui social i giocatori di Inzaghi si sono scatenati. Frattesi ha preso in giro Asllani lasciando un commento sotto il suo post Instagram: "Incredibile primo tiro di collo in carriera", facendo riferimento al gol sfiorato dopo il suo ingresso in campo dal centrocampista nerazzurro con annesso miracolo di Falcone. Dimarco come sempre ha preso di mira Thuram: "Grazie carissimo. Ti auguro un felice Natale, meno male che per due giorni non ti vedo", le parole di Dimash.