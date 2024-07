Didier Deschamps, ct della Francia, non si è voluto sbottonare rispetto alle scelte di formazione che farà domani in vista della sfida contro il Portogallo che metterà in palio la semifinale di Euro 2024: "Giocherà Maignan e non giocherà Rabiot - le sua battuta a Sky Sport -. Non posso dire niente, ho diverse opzioni a disposizione, giocatori di grande qualità. Se mi è piaciuto l'attacco contro il Belgio? E' stata una partita chiusa, molto tattica. Siamo stati molti intelligenti perché il Belgio aspettava solamente che ci aprissimo per farci male in profondità. Abbiamo avuto più controllo del gioco e occasioni, purtroppo dall'inizio di questo Europeo l'efficacia offensiva non è altissima per noi".

Prima della singola con le tv, Deschamps aveva risposto così in conferenza stampa su due dei componenti del tridente d'attacco dei Blues: "Griezmann non è depresso. Se siamo troppo duri con Thuram? Non sono qui per giudicare quello che dite o scrivete, l'importante è quello che dico loro. Antoine, Marcus... Ci sono cose positive e ci sono cose che possiamo migliorare."

