Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo, dove l'Inter tra poco più di un'ora scenderà in campo per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Una sfida che i nerazzurri affronteranno con una divisa di gioco a tema 'autunnale': maglia arancione per la capolista, che questo pomeriggio avrà un'altra risposta da dare alla classifica. "Filtro arancione attivato" si legge nel tweet attraverso il quale il club rende nota la divisa con la quale affronterà gli altri nerazzurri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!