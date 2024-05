"Una sconfitta che fa molto male, ci credevamo e dal mio punto di vista abbiamo fatto un'ottima partita" ha detto l'attaccante del Sassuolo, ex Inter, Andrea Pinamonti a Sky Sport dopo il ko per 2-1 rimediato a Marassi contro il Genoa. "Ma la vittoria non è arrivata e di conseguenza si fa sempre più dura. Ma finché la matematica ce lo consentirà faremo di tutto per centrare questa salvezza che sembra alquanto insperata. Servirà un po' di fortuna in queste ultime due partite, siamo in una situazione per la quale dobbiamo guardare anche le altre".

Ai microfoni di DAZN, l'Arciere di Cles ha aggiunto: "Dopo l’Inter avevamo molta carica, eravamo motivati e non meritavamo la sconfitta. Così è dura, adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime partite e sperare nelle altre gare. Questo dato fa paura, sono tantissimi punti persi. La classifica non ci aiuta, abbiamo una pressione che ci fa perdere lucidità, una squadra che lotta per la salvezza non può prendere gol così su calcio d’angolo, ma non è ancora finita e finché non lo sarà daremo tutto".