Le proprietà delle società di Serie A della prossima stagione avranno un'ampia rappresentanza straniera. La promozioni di Como e Parma (Indonesia e USA) andranno infatti ad aumentare il numero degli azionisti di maggioranza non italiani dei club del massimo campionato, dove spiccano anche i cinesi di Suning alla guida dell'Inter.

Il Como è in possesso degli indonesiani fratelli Hartono, mentre il club gialloblu è sotto il controllo dello statunitense Kyle Krause in Emilia. "Sono queste le due proprietà che andranno a far crescere la parte straniera in Serie A nella prossima stagione - sottolinea Calcio e Finanza -. E, considerando che nella lotta per non retrocedere sono coinvolte solo squadre con azionisti di maggioranza italiani, il numero di proprietà straniere salirà dalle sette del campionato 2023/24 ad almeno nove nel 2024/25".

Le proprietà straniere nella Serie A 2024/25:

Atalanta: Stephen Pagliuca e soci (USA);

Bologna: Joey Saputo (Canada);

Como: fratelli Hartono (Indonesia);

Fiorentina: Rocco Commisso (USA);

Genoa: 777 Partners (USA);

Inter: Suning (Cina);

Milan: RedBird (USA);

Parma: Kyle Krause (USA);

Roma: Dan Friedkin (USA).

