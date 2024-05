Dopo la sconfitta incassata per 2-1 in casa del Genoa, l'allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha ammesso il rammarico per il risultato negativo dopo la bella vittoria ottenuta con l'Inter nello scorso turno. "Sconfitta che pesa molto perché se oggi avessimo fatto risultato saremmo stati sempre più in gioco. Perdendo le percentuali (di salvezza, ndr) si abbassano di molto. Abbiamo una partita domenica contro il Cagliari e si può parlare di o dentro o fuori perché se non vinciamo domenica siamo fuori".

Sull'ex Inter, Pinamonti:

"In una situazione del genere devi essere straordinariamente bravo anche nelle difficoltà perché noi lo siamo. Nella gestione della palla, nell'aggressività e nella lettura delle situazioni. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti primi passaggi però abbiamo tenuto bene il campo, bisogna essere più bravi nella gestione della palla e avere quella voglia di aggredire di più e più in alto l'avversario per far sì che lo condizioniamo di più. E' chiaro che non è facile. Sottolineo per me che il Sassuolo ha fatto una buona partita contro una squadra forte che lo ha dimostrato".