Dagli studi di DAZN, Marco Parolo ha avuto belle parole nei confronti del suo ex allenatore Simone Inzaghi, campione d'italia con l'Inter. Sottolineando quello che è un punto a favore del tecnico piacentino: "Inzaghi è l’unico, fra i principali allenatori italiani, a non essere mai stato esonerato. Non era scontato rimanere cinque anni alla Lazio, e in più ha ottenuto sempre risultati".

Una striscia mantenuta anche col passaggio in nerazzurro: "Ha vinto lo Scudetto e ha portato l'Inter in finale di Champions League. In otto anni da allenatore, ha vinto cinque volte la Supercoppa Italiana, tre volte la Coppa Italia e uno scudetto. A livello nazionale credo che Inzaghi sia l’allenatore più vincente dopo Massimiliano Allegri, ma a differenza di quest'ultimo ha avuto più continuità di rendimento".