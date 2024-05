Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la situazione drammatica del Sassuolo, tornato nell'incubo dopo la sconfitta contro il Genoa che rende la conquista della salvezza un vero e proprio miracolo sportivo per i neroverdi: "Pensavo che dopo la vittoria con l'Inter, dove hanno avuto una partita di grande concentrazione e sofferenza, dopo il vantaggio di oggi pensavo che avrebbero fatto un punto. Invece hanno perso per delle disattenzioni, cosa che in questo campionato non ti puoi permettere".