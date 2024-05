Nella lista dei giocatori monitorati dall'Inter per il prossimo mercato estivo spunta un nome nuovo proveniente dal Giappone: secondo Sky Sports Deutschland, infatti, i nerazzurri sono in corsa per Yukinari Sugawara, terzino destro 23enne dell'AZ Alkmaar col contratto in scadenza nel 2025. Il giocatore nipponico, valutato circa 6 milioni di euro, vanta sin qui un bottino di quattro gol e sei assist con la maglia della compagine olandese. Su di lui anche diversi club inglesi come Brighton e Wolverhampton.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

🆕 News Yukinari Sugawara | The 23 y/o right-back is one to watch in the next months as he could leave Alkmaar in summer!



➡️ Contract valid until 2025. Transfer in summer very likely



➡️ Price valuation: around €6m.



Many teams have inquired. Understand that he’s on the… pic.twitter.com/31FMg7iTS2