Complice l'abbassamento di voce di Simone Inzaghi, è Massimiliano Farris a presentarsi nella sala conferenze dello stadio San Siro a margine del successo sull'Empoli che avvicina ulteriormente l'Inter allo scudetto della seconda stella. Le parole del vice allenatore nerazzurro:

La scelta di schierare Acerbi titolare dopo quanto successo in queste due settimane.

"Il percorso lo abbiamo seguito tutti, c'è stato un polverone mediatico. Ci ha detto la sua verità e ci siamo schierati dalla sua parte, non ci sono state frasi razziste. Lo conosco dai tempi della Lazio, non è un razzista, è un bravissimo ragazzo. Archiviato questo brutto episodio, sapevamo che avrebbe risposto da ultra-professionista come ha sempre fatto".

