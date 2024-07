Concluso l’Europeo Under 19, torneo vinto dalla Spagna per 2-0 contro la Francia, la UEFA ha stilato la sua ‘Squadra del Torneo’. Una Top 11 che comprende solo due giocatori italiani, ovvero i due centrocampisti Mattia Mannini della Roma e Luca Di Maggio, centrocampista dell’Inter, reduce ancora una volta da un ottimo banco di prova che attesta la crescita avuta nella scorsa stagione con la squadra di Cristian Chivu. Nella formazione figura anche Yarek Gasiorowski, il difensore spagnolo dato come nuovo obiettivo dell'Inter per la difesa. Di seguito la Top 11:

Krapyvtsov (Ucraina)

Mannini (Italia)

Jacquet (Francia)

Gasiorowski (Spagna)

Berkay Ylmaz (Turchia)

Atangana (Francia)

Hernandez (Spagna)

Di Maggio (Italia)

Dani Rodriguez (Spagna)

Iker Bravo (Spagna)

Bouabre (Francia)