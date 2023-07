André Onana porterà "uno stile diverso" al Manchester United. Ne è sicuro Christian Eriksen, raggiunto da Sky Sports anche per commentare il fresco cambio tra i pali dei Red Devils: "Ci è dispiaciuto vedere David (De Gea, ndr) andarsene, sappiamo cosa ha fatto per il club e com'era come personaggio. Ma André entrerà e farà ciò che gli riesce meglio", il commento dell'ex Inter sul portiere arrivato proprio dal Biscione.

