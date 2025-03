Ritorno in campo con due assist per Federico Dimarco, uno dei due protagonisti di Inter-Udinese raggiunti da Sky Sport per un breve commento a caldo del match di San Siro: "Sappiamo che la nostra gente ogni volta ci segue e ci sostiene, dobbiamo continuare così e ripagare il loro amore - sottolinea il 32 nerazzurro -. Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi la testa era al campionato, da domani penseremo al derby di Coppa Italia contro il Milan".

