La gerarchia dell'attacco della Francia "si sta evolvendo". Parola di Didier Deschamps, ct dei Bleus che intervenuto in conferenza stampa fa il punto sul reparto offensivo dei transalpini di cui fa parte anche l'interista Marcus Thuram: "Non è perché c'è uno che segnerà tre gol e un altro che non segnerà che quello che ne avrà segnati tre diventerà il primo giocatore della lista. Entra in gioco anche il profilo dei giocatori, anche se questo non ci impedisce di continuare a fare buone prestazioni. Olivier (Giroud, ndr) ha ancora 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Ha qualche esperienza con il Milan ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo in relazione all'avversario. Olivier e Marcus hanno profili simili, Kolo (Muani, ndr) ha un profilo diverso. Siamo sempre nell'ottica di voler essere più pericolosi possibile per gli avversari".

