Nelle battute finali dell'intervista rilasciata a Radio CRC, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, stuzzicato sulla partita di domani tra Bologna e Inter e sull'eventuale desiderio di aprire un uovo rossoblu per Pasqua, allontana ogni proposito di 'gufata' verso l'Inter: "Tiferemo tutti Bologna contro l’Inter? Ma io mi concentrerei già da oggi per il Monza. Voi volete addirittura gufare ma io detesto chi gufa, non posso tifare contro gli altri”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!