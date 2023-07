Dopo l'amichevole contro la Pergolettese, in casa nerazzurra ha parlato Matteo Darmian, che si proietta ai prossimi appuntamenti di preparazione in vista dell'avvio di stagione: "È molto bello aver ricominciato, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono gli stessi, puntiamo sempre al massimo perché quando giochi in un club importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo. Quello che conta è fare bene con l’Inter, cerco sempre di venire al campo per migliorare, essere tornato in Nazionale poi è stata un’altra nota positiva dello scorso anno".

L'adattamento al nuovo ruolo?

"Ho lavorato tanto, con i miei compagni è stato anche facile, sono contento perché è andata bene".

