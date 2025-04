"Cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? È difficile dirlo". È questa la prima risposta che Matteo Darmian dà a SportMediaset dopo il 2-2 del Tardini, con il Parma che nella ripresa ha rimontato i due gol di vantaggio all'Inter: "Ogni partita è difficile, il Parma è un'ottima squadra. L'avevamo indirizzata, poi loro son stati bravi a rientrare in partita e noi un po' meno. Dobbiamo guardare quanto fatto di positivo e negativo, lavorarci sopra e andare avanti rimanendo positivi. Un pareggio non deve minare le nostre certezze. Ora prepareremo la sfida importante contro il Bayern, faremo sicuramente una partita importante".

C'è rammarico per non aver allungato sul Napoli? Per caso avete accumulato tossine fisiche e mentali nel derby col Milan? Giocate veramente tanto...

"Sì, le partite sono tante ma quando giochi nell'Inter le ambizioni sono alte e vogliamo portare avanti tutte le competizioni in ugual maniera. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ma ora ci rimetteremo sotto a lavorare per concludere la stagione nel migliore dei modi".

Come si resetta in vista del Bayern? Quanto credi alla narrazione esterna di un Bayern più battibile visti gli infortuni?

"Il Bayern al di là degli infortuni è molto forte e attrezzata per vincere tutto, servirà una partita di grande attenzione, spirito e sacrificio, consapevoli comunque della nostra forza. In questi pochi giorni che abbiamo sicuramente la prepareremo nel migliore dei modi".

