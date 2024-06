Quale futuro per Lucien Agoumé? Dopo l'esperienza al Siviglia, il francese attende di conoscere le intenzioni dell'Inter nei suoi confronti, come conferma anche il suo agente Oscar Damiani intervistato da DotSport.it: "Vedremo cosa deciderà la società e quali opportunità ci saranno per il ragazzo. Lui ha grandi doti fisiche, ma è anche un giocatore molto intelligente, bravo nell’intercetto. Sa palleggiare molto bene con i compagni, detta bene i tempi.”

Damiani poi aggiunge: "Di lui si parla molto bene ormai da qualche anno, l’Inter lo prese ancora minorenne. Ci si aspettano grandi cose, ma ancora non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Le potenzialità le ha, deve solo trovare un po’ più di spazio e convincersi delle proprie qualità”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!