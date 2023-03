Direttamente da Instagram , Stephane Dalmat rivela le sue sensazioni a poche ore dal derby d'Italia: "Stasera ancora una bella gara con la Juventus. Conosciamo la rivalità fra le due squadre, è una bella opportunità perché con la sconfitta del Milan di ieri a Udine l'Inter ha la possibilità di prendere un vantaggio di cinque punti sul Milan, sarebbe bellissimo. La sfida di stasera contro la Juventus chiude una settimana straordinaria, con la qualificazione ai quarti di finale di Champions e un sorteggio positivo ma non facile, che ci dà la possibilità di andare in semifinale. Non voglio dire che contro il Benfica sarà molto facile, ma che avremo più chance di un confronto con il City, il Bayern o il Real Madrid".

Prima però occorre difendere il secondo posto. "Oggi dimentichiamo la Champions e concentriamoci sulla Juventus - dice l'ex centrocampista nerazzurro -, sappiamo che ha perso molti punti, ma è una bella squadra. L'abbiamo visto all'andata quando abbiamo perso. Oggi però è diverso: l'Inter nel girone di ritorno gioca partite ottime contro le grandi, come con il Napoli oppure in Champions. Dobbiamo continuare così. Stasera sarà un'altra guerra, in casa poi per noi sarà ancora meglio, con tutti i tifosi, un ambiente straordinario e la voglia di vincere contro la Juventus. Speriamo in una vittoria per chiudere una bellissima settimana".

Dalmat si rivolge infine a Romelu Lukaku: "Io aspetto Lukaku, anche stasera: devi iniziare la tua stagione, perché voglio avere ragione su quello che ho detto su di te, che tu sarai l'uomo del finale di stagione. Anche se sarà un altro giocatore, sarò contentissimo. Ma ho un apprezzamento particolare per questo giocatore".