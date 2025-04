L'Inter è pronta a presentare l'offerta al Marsiglia per Luis Henrique, esterno brasiliano nel pieno della miglior stagione della sua carriera (9 gol e 7 assist in 30 partite) e finito nel mirino del club nerazzurro ma anche di altre società europee come Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest.

Nerazzurri e bavaresi restano i più interessati al giocatore, tanto che da Viale Liberazione avrebbero intenzione di mettere sul piatto una proposta da 24 milioni di euro più 4 di bonus per provare a convincere l'OM. L'ex Botafogo è molto apprezzato anche dal Bayern, che invece ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Lo ripotano dalla Francia i colleghi di Footmercato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!