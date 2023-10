Sospiro di sollievo per l'Inter: Juan Cuadrado non è stato convocato dalla Colombia in vista l'imminente sosta per le Nazionali. Il ct Néstor Lorenzo ha deciso di non inserire il nome dell'interista nella lista dei giocatori a disposizione per la terza e la quarta giornata di qualificazioni Conmebol per il Mondiale 2026, in programma contro l'Uruguay e l'Ecuador.

Una buona notizia per Inzaghi: il colombiano, reduce da un infortunio che l'ha visto tornare in gruppo solo nell'ultima settimana, potrà quindi lavorare con calma ad Appiano Gentile alla ricerca della forma migliore. E, soprattutto, senza il rischio di nuove ricadute.

Di seguito, l'elenco dei 26 giocatori colombiani convocati:

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta – KRC Genk (BEL)

Cristian Borja – SC Braga (POR)

Daniel Muñoz – KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR)

Deiver Machado – Obiettivo RC (FRA)

Diego Valoyes – FC Juárez (MEX)

Frank Fabra – Boca Juniors (ARG)

James Rodríguez – San Paolo (BRA)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Jáder Durán – Aston Villa (ENG)

Jorge Carrascal – Dinamo Mosca (RUS)

Kevin Castaño – Cruz Azul (MEX)

Kevin Mier – Atlético Nacional (COL)

Luis Díaz – Liverpool (ENG)

Luis Sinisterra – AFC Bournemouth (ENG)

Mateo Cassierra – Zenit FC (RUS)

Matheus Uribe – Al-Sadd (QAT)

Rafael Santos Borré – Werder Brema (GER)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – FC Cincinnati (Stati Uniti)

Willer Ditta – Cruz Azul (MEX)

Wílmar Barrios – Zenit FC (RUS)

Yáser Asprilla – Watford FC (ENG)

Yerson Mosquera – FC Cincinnati (Stati Uniti)

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!