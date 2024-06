Dopo che nei giorni scorsi l'ex stella del Corinthians Marcelinho Carioca ha riferito che il Timao sarebbe in trattativa con Joaquín Correa, giocatore dell'Inter ed in prestito all'Olympique Marsiglia, il portale brasiliano Apito Final ha voluto approfondire la questione, svelando che non sono in corso trattative tra il club brasiliano e il giocatore argentino. Nonostante le dichiarazioni di Marcelinho, fonti legate al club e all'allenatore Antônio Oliveira hanno confermato che non c'è alcun interesse per il giocatore.

