Allenamento finito da pochissimo ad Appiano Gentile e arrivano ottime notizie per Inzaghi. Dimarco e Correa, di fatto, sono recuperati e dovrebbero tornare tra i convocati già per lo Spezia, seppure per entrambi è previsto un inizio in panchina. Bene anche Skriniar, che migliora ma che lavora più in prospettiva Porto anche perché le alternative non mancano con Darmian braccetto e il rilancio di Dumfries sulla fascia. Lukaku, infine, corre verso una maglia dal 1' per venerdì in Liguria. Lo riferisce SkySport24.